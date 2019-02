Reclusos da prisão de Paços de Ferreira filmam festa de aniversário e publicam no Facebook

Um grupo de reclusos da cadeia de Paços de Ferreira transmitiu em direto, através do Facebook, a festa de aniversário de um traficante de droga, noticiou o Correio da Manhã. O vídeo de 40 minutos foi filmado este sábado na ala A da prisão através de um telemóvel. As imagens mostram um grupo de reclusos a dançar e a comer um bolo de aniversário. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais disse ao Correio da Manhã que foi instaurado “um inquérito interno, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção, e coordenado por um procurador”.

A festa de aniversário começou às duas da tarde de sábado e terminou uma hora e meia mais tarde. Esse é o período de visitas na cadeia de Paços de Ferreira e, apesar de este ser um estabelecimento prisional de alta segurança destinado a reclusos perigosos, a essa hora só há dois guardas de serviço na ala A, onde estão 400 reclusos. Foi assim que os reclusos conseguiram aproveitar a abertura das celas para montar mesas no corredor da prisão. Ainda assim, conseguiram escapar ao olhar dos guardas prisionais.

O aniversariante era um traficante de droga que celebrava 41 anos e que mantém um perfil no Facebook, onde publica regularmente. O homem foi entretanto transferido para a cadeia de Vale de Judeus, avança o Correio da Manhã. Apesar de a utilização de telemóveis ser proibida dentro das cadeias, o vídeo mostra vários reclusos a utilizarem um. Todos aparecem a comer, a beber, a fumar e a jogar cartas. Nenhum guarda prisional surge na filmagem que está a ser investigada.

Em junho de 2016, vários vídeos publicados no Facebook mostravam também dezenas de reclusos do Estabelecimento Prisional de Sintra numa festa com pizza, música, charros e o que aparentavam ser notas de 500 euros. Também essa festa foi filmada com telemóveis e aconteceu numa das salas de convívio da prisão. O aniversariante era “um recluso famoso por aqueles lados”, disse um guarda prisional ao Jornal de Notícias. Todas as imagens foram publicadas em perfis de Facebook de pessoas que estão presas na cadeia.

Também nessa altura, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais disse que o caso estava a ser investigado: “Está a decorrer processo de inquérito a esta situação, bem como à da utilização de telemóveis por reclusos, o que não é permitido”. E acrescenta que as notas de 500 euros que aparecem nas imagens “correspondem a fotocópias que se encontram apreendidas, estando os reclusos envolvidos a ser objeto de processo disciplinar”.

Em resposta a essa festa na prisão de Sintra, Francisca Van Dunem garantiu que tudo não passava de um “epifenómeno” e que aquele não era “o ambiente natural” dentro do estabelecimento prisional. A ministra da Justiça desvalorizou o caso: “Não haverá catástrofe. As pessoas serão colocadas”. Mas dois anos depois, o caso repetiu-se, desta vez no distrito do Porto.

