Rui Pinto e Samuel Barata fecham ‘top-10’ da Meia Maratona de Barcelona

Os portugueses Rui Pinto e Samuel Barata fecharam este domingo o lote dos 10 primeiros classificados da Meia Maratona de Barcelona, superando ambos os seus recordes pessoais.

Rui Pinto, campeão nacional de estrada em janeiro, passou aos 10 km em 29.45 minutos, para terminar em nono, com 1:02.56 horas, um recorde pessoal e a melhor marca portuguesa desde 2012.

Samuel Barata, regressado de um estágio no Quénia, com passagem aos 10 km com o mesmo tempo do colega de equipa, apenas gastou mais três segundos (1:02.59) para cortar a meta em 10.º lugar, também em recorde pessoal.

Outro português, o individual Nuno Lopes, foi 20.º classificado, com 1:04.30 (passagem aos 10 km em 29.57).

Numa chegada apertada, o vencedor foi o queniano Erick Kiptanui (1:01.04 horas), à frente dos etíopes Abebe Degefa (1:01.05) e Betesfa Getahun (1:01.06), com dois suecos, de origem africana, logo atrás: Napoleon Salomon (1:01.17) e Robel Fsiha (1:01.19) – este, foi terceiro classificado na Taça dos Clubes Campeões Europeus de Corta-mato, em Albufeira, no domingo passado.

Em femininos, triunfou Roza Dereje, da Etiópia, com 1:06.01 horas, subindo ainda ao pódio a sua compatriota Dibeba Kuma (1:06.45) e a queniana Sally Chepyego (1:08.30).

