Carpool policial. Agentes da PSP cantam “Toda a Noite” para sensibilizarem condutores

A PSP divulgou no Instagram um vídeo que mostra três elementos da força de segurança a cantar uma versão da música “Toda a Noite”, de Toy. “Solta-te, liberta-te, mas se fores conduzir passa o carro a um amigo qualquer”, cantam os polícias, apelando a que os condutores não bebam se forem conduzir. O vídeo, publicado na rede social a madrugada de terça-feira, já conta com mais de sete mil likes.

A publicação surge no âmbito do projeto 100% Cool, de combate à sinistralidade rodoviária ligada ao consumo de álcool. A iniciativa, que celebra 15 anos, “sensibilizou” desde 2002 “inúmeras gerações de condutores e multiplicou-se em designar mais de 25.000 condutores 100% Cool por todo o território nacional, em especial parceria com a ANSR, a PSP e a GNR”, é explicado no site do projeto.

