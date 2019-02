Open de Portugal. Seis portugueses na última ronda preliminar de ténis de mesa

Seis portugueses vão disputar na quinta-feira o jogo de acesso aos quadros principais de singulares do Open de Portugal de ténis de mesa, competição que está a decorrer pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, até domingo.

Em femininos, Liu Yangzi venceu o seu jogo desta quarta-feira e junta-se na ronda decisiva a Leila Oliveira, isenta nesta fase da qualificação e que só entra em cena quinta-feira. Com entrada direta para a ronda principal, que arranca sexta-feira, está Jieni Shao.

No quadro preliminar masculino, destaque para os triunfos de Diogo Pinho, André Silva, Diogo Silva e Diogo Carvalho, que assim seguem para o jogo decisivo de acesso a um quadro principal em que entrou diretamente João Geraldo.

O Open de Portugal, Seamaster 2019 ITTF Challenge Plus Portugal Open, tem início esta quarta-feira, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

