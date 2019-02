A presidente da ADSE acusa privados de “usar beneficiários para fazer pressão”

A presidente da ADSE, Sofia Portela, acusa os grupos privados de saúde que anunciaram a intenção de sair do subsistema de saúde dos funcionários públicos de estarem a “usar os beneficiários para fazer alguma pressão para condicionar” as negociações.

Em declarações à TSF, Sofia Portela garantiu que “não existe nenhuma denúncia” das convenções. O que existe, disse, são “ameaças de que podem vir a enveredar por esse caminho, e a ADSE encontra-se em diálogo permanente com os prestadores no sentido de encontrar soluções que garantem os interesses dos beneficiários”.

“A ADSE tem 1.600 prestadores convencionados em Portugal, portanto, como imagina, o nosso leque de prestadores convencionados vai muito para além destas situações que agora vieram a manifestar estas ameaças”, disse ainda a responsável.

Sofia Portela considerou mesmo que os privados que querem sair da ADSE pretendem pressionar as negociações que estão em curso para possibilitar a redução da despesa do subsistema de saúde dos funcionários públicos.

Até esta quarta-feira, os grupos José de Mello Saúde (Hospitais CUF) e Luz Saúde anunciaram que vão suspender as convenções com a ADSE a partir de 11 e 14 de abril respetivamente. O hospital privado do Algarve e o grupo Lusíadas confirmaram a intenção de acabar com o acordo.

Os grupos José de Mello Saúde e Luz Saúde são os dois principais parceiros privados da ADSE, servindo mais de 430 mil beneficiários num universo de 1,2 milhões.

De acordo com a edição de quarta-feira do Jornal de Negócios, o grupo Luz Saúde representa 22,5% da faturação apresentada pelos privados à ADSE. O grupo José de Mello Saúde pesa 12,9% e o grupo Lusíadas 11,9%.

O presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença, afirmou ao Público que “há alguma inquietação dos beneficiários”, mas que “não aumentou muito o número de exposições” enviadas àquele conselho.

Criado na década de 60 para dar aos funcionários públicos uma espécie de seguro de saúde comparável aos funcionários das empresas privadas, a ADSE foi mantida mesmo após a criação do SNS, em 1979, sendo hoje exclusivamente financiada pelos beneficiários.

A ADSE tem levado a cabo negociações com os parceiros privados no sentido de reduzir a despesa do subsistema em 40 milhões de euros, não apenas renegociando a tabela de preços aos quais são financiados medicamentos e dispositivos médicos, mas também — e é aqui que reside o maior problema para os privados — recorrendo às regularizações retroativas.

A ADSE exige aos grupos privados que devolvam 38,8 milhões de euros que teriam faturado em excesso. O regime das regularizações retroativas indica que, depois de um hospital cobrar um preço por um serviço, a ADSE verifica se existiram desvios superiores a 10% face aos valores médios praticados. Se tal tiver acontecido, o parceiro privado que tiver cobrado o valor mais elevado tem de reembolsar a ADSE..

O grupo José de Mello Saúde argumenta que, “com esta regra, a ADSE pretende ter o direito de reduzir retroativamente os preços a que os serviços foram prestados aplicando à posteriori o preço mínimo praticado sem considerar a complexidade clínica do doente e a utilização de procedimentos diferenciados com valor clínico comprovado”.

Já o grupo Luz Saúde considera as regras “manifestamente ilegais” e lamenta que o regime introduza no sistema “uma imprevisibilidade” da atividade dos hospitais que “é impossível aceitar”.

