Angola deve “gerir cuidadosamente” a emissão de 2 mil milhões de dólares de dívida – consultora

A Economist Intelligence Unit (EIU) considera que a intenção do governo de Angola de emitir 2 mil milhões de dólares (cerca de 1.768,92 mil milhões de euros) de dívida no segundo trimestre tem de ser “cuidadosamente gerida” para evitar dificuldades de pagamento.

Procurar uma nova emissão agora, quando a confiança está em alta, pode permitir a Angola ter menores taxas de juro, mas isso vai aumentar ao peso do serviço da dívida a médio prazo, e tem de ser cuidadosamente gerida para evitar problemas de pagamento”, alertam os economistas da unidade de análise da revista britânica ‘The Economist’.

Num comentário à intenção de Angola emitir 2 mil milhões de dólares de nova dívida, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas dizem o objetivo “não é isento de risco” devido à incerteza global, tensões políticas dentro da Europa e entre os Estados Unidos e a China, e o “declínio dos preços do petróleo, para além de um reduzido apetite pela dívida dos mercados emergentes”.

Ainda assim, as taxas de juros mais baixas sobre a última emissão de dívida “são um sinal positivo sobre a confiança dos investidores internacionais em Angola no seguimento do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e sobre a agenda de reformas do Presidente João Lourenço”.

Angola já angariou 5,4 mil milhões de dólares (aproximadamente 4,8 mil milhões de euros) nos últimos meses, depois de ter emitido 1,75 mil milhões de dólares (cerca de 1,55 mil milhões de euros) a 30 anos e 1,25 mil milhões a dez anos (1,11 mil milhões de euros), em maio de 2018, que se seguiram à primeira emissão de dívida internacional de Angola, em 2015, no valor de 1,5 mil milhões de dólares (1,33 mil milhões de euros), lembra a EIU.

No total, o plano de endividamento para este ano prevê empréstimos de 12,3 mil milhões de dólares (10,88 mil milhões de euros), o que elevaria o rácio da dívida sobre o PIB para os 61% no final do ano, “o que é elevado, mas em linha com os limites do FMI”, escreve a EIU.

