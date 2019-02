Bruno de Carvalho “quebra mito” sobre Ricciardi, banqueiro diz que “passagens sobre si são inventadas”

A revista Visão publica esta quinta-feira mais um excerto do livro Sem Filtro – As histórias dos bastidores da minha presidência (que será lançado oficialmente amanhã), de Bruno de Carvalho, onde o antigo presidente do Sporting se propõe a “quebrar um mito”. “José Maria Ricciardi não teve qualquer influência na reestruturação que alcançámos com a banca”, defende o ex-líder dos leões, antes de contar alguns episódios vividos com o banqueiro e candidato derrotado no ano passado.

Colocando Joaquim Góis como o administrador do BES que trabalhou sempre com o Sporting, Bruno de Carvalho argumenta que Ricciardi era uma das pessoas que queria que a então recém eleita direção caísse pouco depois da tomada de posse, acrescentando tratar-se de alguém que “mostrava estar completamente fora dos assuntos”. “Não tenho dúvidas de que, mesmo depois de alcançarmos a reestruturação, ele não era muito favorável”, diz o antigo número 1 do clube verde e branco, antes de contar aquilo que descreve como “uma história bizarra” com o banqueiro e ex-dirigente dos leões.

“Estávamos na sala de direção, em Alvalade, com a porta aberta, a falar normalmente. De repente, põe-se de joelhos à minha frente e agarra-me nas pernas. ‘Perdoe-me, perdoe-me. Estava tão enganado ao longo destes últimos vinte anos. Cometemos tantos erros. Obrigado por tudo o que está a fazer pelo Sporting (…) Ele lá se levantou e parou com aquela figura. Quem é que imagina um homem como Ricciardi, de joelhos, a pedir desculpa? Mas é uma realidade. Venha ele desmentir ou não”, relata Bruno de Carvalho, antes de explicar que o banqueiro se afastou posteriormente pela não renovação com Jorge Jesus na segunda ocasião. “Sabia perfeitamente que muitos daqueles que votaram em mim nas segundas eleições, em 2017, saltariam fora à primeira oportunidade. Foi o caso de Ricciardi”, refere.

Contactado pela Visão para comentar a pré-publicação desse excerto, José Maria Ricciardi que as três passagens sobre si “são falsas e inventadas”. “Na altura em que o dr. Bruno de Carvalho ainda era presidente, disse que só lhe via dois destinos: ou ser arrastado para um processo criminal e recolher à cadeia ou ser internado numa casa para tratamento psiquiátrico. Infelizmente, das duas alternativas, a segunda já não vai ser possível”, salientou.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler