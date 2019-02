Décima derrota para Theresa May. Moção sobre o Brexit chumbada devido a abstenção de conservadores eurocéticos

A décima. O número é redondo, mas a décima derrota no Parlamento para Theresa May desde que se tornou primeira-ministra foi mais simbólica do que concreta. A mais recente moção sobre o Brexit, apresentada pelo Governo da primeira-ministra britânica na Câmara dos Comuns, foi chumbada esta quinta-feira. Por um lado, essa decisão dos deputados tem pouca influência concreta no processo, já que o texto em causa era vago e não introduzia mudanças de fundo no processo de renegociação encetado com a União Europeia (UE); por outro, expõe perante a Europa e os britânicos como os membros mais pró-Brexit do Partido Conservador estão dispostos a desafiar May e a arriscar uma saída do Reino Unido sem acordo.

A moção em causa não trazia nada de novo, a não ser a confirmação de que o Governo britânico está disponível para seguir a vontade do Parlamento: “Esta Câmara vê com bons olhos a declaração da primeira-ministra de 12 de fevereiro de 2019; reforça o seu apoio à abordagem de saída da UE expressa por esta Câmara a 29 de janeiro de 2019 e nota que as conversações entre o Reino Unido e a UE no backstop da Irlanda do Norte continuam a decorrer.” Este era o texto oficial, que acabou por ser chumbado com 303 votos contra e apenas 258 a favor.

MPs vote against government motion reiterating support for the approach to leaving the EU agreed last month and noting the ongoing backstop discussions between the UK and EU. For all the latest #Brexit fallout, head here: https://t.co/arNPZXkIGD pic.twitter.com/AeyGyjQJip — Sky News (@SkyNews) February 14, 2019

Mas o que significa todo este jargão técnico, traduzido por miúdos, e por que razão não apoiaram todos os tories uma proposta que parece tão pouco inovadora? Em primeiro lugar, é necessário desconstruir o texto: a declaração de 12 de fevereiro foi uma promessa de May de que irá apresentar um novo acordo ao Parlamento em breve, enquanto que a “abordagem de saída” aprovada a 29 de janeiro foi a emenda votada nos Comuns para evitar uma saída sem acordo.

E é precisamente este último ponto que desagrada à maioria dos deputados do European Research Group (ERG), uma fação dentro do Partido Conservador liderada por Jacob Rees-Mogg que defende uma saída sem acordo da UE. Um compromisso tão claro do Governo para evitar uma saída sem acordo é interpretado por muitos deste grupo como uma solução que pode impedir o Brexit de vir a acontecer, razão pela qual decidiram abster-se na votação.

“O Governo precisa de trabalhar com os seus deputados em vez de trabalhar contra eles”, avisou Rees-Mogg no rescaldo da votação. “O Governo pode, no entanto, aprovar o compromisso de Malthouse, mas primeiro tem de o adotar [como seu]”, acrescentou o deputado eurocético, referindo-se à solução encontrada por alguns dos deputados mais a favor de um hard Brexit para resolver a questão da fronteira na Irlanda.

Em reação oficial, um porta-voz do Governo declarou que a primeira-ministra compreende haver “uma preocupação por parte de alguns colegas do Partido Conservador sobre a retirada de uma saída sem acordo de cima da mesa”, mas sublinhou que May não irá mudar de ideias, já que essa foi a única moção “continua a ser a única que a Câmara dos Comuns aprovou deixando claro o que quer: alterações legalmente vinculativas ao backstop. O Governo irá continuar a tentar alcançar isto com a UE para garantir que saímos a tempo, a 29 de março.”

(Em atualização)

