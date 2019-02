Dia dos Namorados: deixe que estes vinhos falem por si

Há vinhos que são verdadeiras histórias de amor, outros que falam por si ainda antes de a rolha saltar garrafa fora. É o caso das nove sugestões que seguem em fotogaleria que, vindas de regiões vitivinícolas diferentes, trazem consigo uma mesma mensagem apta a ser celebrada no Dia dos Namorados. “Mimo”, “Apaixonado”, “Charme” ou “Único”… desta vez, não são só as castas e o ano de colheita que importam ler no rótulo, antes o adjetivo mais certeiro em dia e noite de amantes.

Os vinhos propostos variam entre os 5 e os 80 euros, sensivelmente, e podem ser encontrados em diferentes garrafeiras espalhadas pelo país.

