Do ‘trono de sinhá’ ao showcase de Caetano. Diretora da Vogue Brasil demite-se depois de celebrar os 50 anos com festa alusiva à escravatura

Uma data redonda, uma celebração de arromba ao longo de três dias, e um tema festivo muito pouco consensual. A polémica estalou quando Donata Meirelles, socialite e diretora criativa da Vogue Brasil, decidiu assinalar os seus 50 anos num ambiente que mais pareceu saído do enredo de “Escrava Isaura”, com direito a “trono de sinhá”. O cenário deste encontro de sexta-feira passada foi o Palácio da Aclamação, em Salvador, Bahia, onde os convidados podiam tirar fotos ao lado de mulheres vestidas de escravas e com abanadores nas mãos.

Segundo a Veja, o evento contou com a presença de inúmeros famosos, e incluiu um mini concerto de Caetano Veloso no primeiro dia de celebrações. Donata, que usou um vestido Maison Valentino, terá mesmo contado com uma mensagem em vídeo enviada pela ex-presidente dos EUA Bill Clinton. Nas redes sociais, rapidamente se espalharam os comentários que acusavam Meirelles de racismo. “Escravizar nem de brincadeira”, escreveu no Instagram a cantora Elza Soares, uma das vozes mais críticas, e que recriou uma foto inspirada na festa para censurar a recriação histórica.

Esta terça-feira, chegaria, por fim, o comunicado da Vogue Brasil que deu conta do afastamento de Donata. Na nota de esclarecimento, a publicação diz lamentar “profundamente” o sucedido. Mas a história tem tudo para não morrer aqui. A Folha revela ainda como alguns elementos da Associação de Baianas de Acarajé , que esteve envolvida na figuração, tem sofrido vários ataques online, algo que as levou mesmo a efetuar queixa na polícia. Internatutas terão chegado a perguntar “quanto cobravam para levar chibatadas”.

O escândalo reacendeu um tema naturalmente sensível. “No Brasil, terra onde a escravidão é romantizada, tem muitos artistas que vivem tranquilamente como se por nada fossem responsáveis ou com nada se responsabilizassem. Artistas que convivem com cenários coloniais com uma naturalidade espantosa, como ficou nítido recentemente na festa de Donata Meirelles, chefe da revista Vogue, que achou de bom tom remontar o cenário colonial com mulheres negras vestidas de mucamas e brancos brindando suas taças e posando em tronos de candomblé – que para muitos eram tronos de sinhá. Donata é casada com o publicitário Nizan Guanaes, envolvido com a propaganda positiva de agrotóxicos a serviço da bancada ruralista, e ambos recepcionaram a elite política e artística do país, entre a qual parte que se diz engajada como Caetano Veloso, a família Gil, Regina Casé, entre outros.”. A opinião é de Brenno Tardelli, editor de Justiça na revista semanal Carta Capital.

