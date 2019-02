Escola Secundária de Cascais fecha sete salas devido a níveis elevados de amianto

Depois de terem sido detetados níveis elevados de amianto devido às obras num condomínio vizinho, os inspetores da Autoridade das Condições de Trabalho obrigaram a Escola Secundária de Cascais a encerrar sete salas para garantir a segurança dos alunos. De acordo com a TSF, trata-se de cinco salas de aula, da sala dos diretores de turma e de outra sala da escola.

A Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares disse, entretanto, que a Câmara Municipal de Cascais tinha garantido que as obras no edifício ao lado da escola não estariam a ter impacto no estabelecimento e que a segurança dos alunos nunca esteve em causa. No entanto, a situação já tem vindo a ser abordada desde janeiro, quando a Federação das Associações de Pais pediu uma intervenção urgente na escola.

“Há um condomínio a ser construído ao lado, fazem explosões recorrentes, a estrutura dos edifícios treme e o amianto é libertado”, explicou na altura André Pestana, dirigente do Sindicato de Todos os Professores, à agência Lusa. Depois de uma análise dos técnicos presentes no local, a câmara tinha dito em comunicado que o pavilhão de fibrocimento pré-fabricado “não apresenta danos estruturais nem risco de colapso”.

Também a associação Quercus emitiu um comunicado onde critica a Autoridade das Condições de Trabalho por ter ignorado as denúncias anteriores, afirmando que “a situação reforça o que tem vindo a ser denunciado pela SOS AMIANTO relativamente às condições degradantes que as escolas Portuguesas apresentam e que poderão colocar em risco a saúde dos seus ocupantes – alunos, professores e outros trabalhadores”.

Em julho do ano passado, o Parlamento aprovou um decreto-lei que obriga à identificação dos edifícios, instalações e equipamentos de empresas com amianto no período de um ano, com vista à remoção do produto cancerígeno. A Quercus, citada pela TSF, diz ainda que esta situação “demonstra que o diagnóstico realizado às escolas não identificaram todos os materiais, nem classificaram todas as situações graves, caso contrário este caso há muito tempo teria sido sinalizado e intervencionado”.

O amianto é uma fibra natural mineral que foi muito usada em edifícios (em tetos falsos, revestimentos ou isolamentos) e maquinarias entre os anos 50 e 90 do século passado A inalação de partículas de amianto está associada ao risco de contrair doenças como o cancro.

