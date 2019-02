Esta cama inteligente não permite “ultrapassagens”

Só alguém com dificuldades em fazer com que o seu parceiro na cama durma toda a noite do seu lado, em vez de se ‘passear’ de um lado para o outro, incomodando quem quer dormir, se lembraria de inventar uma cama que impeça as “ultrapassagens”, isto é, que um dorminhoco com maior dinamismo nocturno invada o espaço reservado ao outro. Foi exactamente isso o que decidiram fazer os técnicos da Ford.

Para a marca americana, o objectivo foi adaptar um dos sistemas que utilizam nos seus veículos, que impede o condutor de mudar inadvertidamente de faixa de rodagem, à cama. Em condições normais, um dos parceiros inicia uma migração rumo à zona reservada ao outro, deixando este, a vítima, sem espaço para dormir com o necessário conforto. É aqui que intervém a Lane Keeping Bed.

Munida de sensores de pressão para detectar a posição relativa dos corpos, a cama da Ford possui igualmente uma espécie de tapete rolante que se pode deslocar em ambas as direcções. Assim que a cama detecta a invasão do espaço alheio, trata de deslocar o colchão de forma a penalizar o infractor, recolocando-o no seu lugar e permitindo que o parceiro em vias de ser ultrapassado tenha de novo espaço para “fugir”.

O conceito parece bom mas, à partida, levanta-nos algumas dívidas. Por exemplo, como se impede o colchão deslizante de atirar as almofadas para o chão? Ou como lida o sistema com as movimentações que ocorram quando os intervenientes estão bem acordados?

