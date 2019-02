Fundo acionista da EDP ataca OPA chinesa e pede venda da EDP Brasil e centrais a carvão

O fundo americano Elliott, que tem 2,9% do capital da EDP, escreveu uma carta ao presidente do conselho geral da empresa a alertar para o impasse criado pela oferta pública de aquisição da China Three Gorges que “não é no melhor interesse dos acionistas” e que deixará a companhia mais frágil. Na carta enviada a Luís Amado, o fundo gerido por Paul Singer defende ainda que é tempo para avançar com uma nova estratégia mais focada na energia renovável com a venda de ativos core da elétrica como a EDP Brasil, centrais térmicas na Península Ibérica e 49% do negócio da distribuição.

As propostas do Elliott Management foram tornadas públicas em comunicado esta quinta-feira. O fundo ligado ao investidor que ficou conhecido pela guerra que moveu contra a Argentina por causa da dívida pública daquele país, começa por atacar a OPA chinesa que é já o processo de aquisição mais longo no setor das utilities.

Para além de ter obtido apenas uma das 17 autorizações necessárias à concretização do negócio, o sucesso da OPA da China Three Gorges obrigará a vender ativos fundamentais da EDP como a operação das renováveis nos Estados Unidos e uma parte substancial dos ativos em Portugal, devido a obstáculos regulatórios. Para além do preço que é baixo.

Em resumo, é claro para nós que a oferta da CTG não é no melhor interesse dos acionistas da EDP”.

Mas a Elliott Management vai mais longe nas suas recomendações e propõe uma nova estratégia que se for seguida implicaria uma alteração substancial do universo empresarial da maior companhia portuguesa. Para o fundo, a EDP deve focar-se nos ativos de crescimento sustentável, ou seja, no negócio das renováveis, mas para fazer mais investimentos nesta área precisa de reduzir o nível de endividamento. E isso implica desinvestir e vender em operações que são atualmente centrais para a empresa.

A começar pela venda da EDP Brasil , o primeiro grande investimento internacional da elétrica portuguesa realizado nos anos 90 do século passado. Apesar do potencial de crescimento apresentado por este mercado, a Elliott diz que a EDP Brasil está abaixo das concorrentes no investimento e aponta para o risco cambial daquele mercado. A venda permitiria captar recursos para outros investimentos.

A venda de 49% da operação de distribuição na Península Ibérica. Considerando que estes ativos regulados estão a atrair grande interesse de investidores em infraestruturas, a operação seria atrativa para potenciais compradores permitiria obter um encaixe importante sem perder o controlo.

A venda de centrais térmicas na Península Ibérica, a carvão e gás natural. Para este investidor, estas alienações estariam em linha com a estratégia da EDP de prioridade às renováveis e de ser uma das elétricas "mais verde" na Europa.

Os recados da Elliott Management são tornados públicos numa fase de impasse da OPA da China Three Gorges e pouco antes de a EDP apresentar os resultados anuais ao mercado. Este hedgefund é investidor em várias grandes empresas mundiais onde marca posição divulgando publicamente propostas de mudança estratégica na gestão dessas companhias.

