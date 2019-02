Huawei é eleita Escolha do Consumidor pelo 2.º ano consecutivo

A Huawei foi eleita Escolha do Consumidor 2019, pela segunda vez consecutiva, na categoria de smartphones. O prémio foi atribuído pela Consumer Trends – Centro de Avaliação da Satisfação do Consumidor. O portal é responsável por informar os consumidores sobre notícias, estudos de mercado e entrevistas sobre o mundo das marcas e das tendências de consumo e assume-se como uma referência a nível nacional.

É por isso que quando este portal, responsável por promover a avaliação da satisfação do consumidor com produtos e serviços em Portugal, inquire perto de 2000 indivíduos relativamente a 934 marcas e chega a um só resultado para cada categoria, altera o panorama da marca eleita Escolha do Consumidor a nível nacional. Em 2019 e no caso dos smartphones, a resposta foi inequívoca: a Huawei teve um índice de satisfação de 85,7% e uma intenção de compra de 89,3%, chegando a uma nota global de 86,4% face às marcas concorrentes. Mas o que faz dos smartphones da Huawei o objeto de desejo dos portugueses?

Câmara

A qualidade da imagem é um dos pontos fortes nos Huawei. O modo noite permite tirar fotografias perfeitas em locais de pouca luminosidade, mesmo sem tripé para fixar a imagem. O zoom vai desde a macro-fotografia (com 2,5 centímetros de distância) ao zoom 10x digital, passando pelo 3x óptico e o 5x híbrido, sem esquecer o mais recente super grande angular. O resultado é profissional, mesmo para quem não tem grande habilidade para fotografar.

Bateria

Estes dispositivos combinam inteligência artificial com longa duração, apresentando baterias com uma autonomia até dois dias. O carregamento é também fora de série: no caso do Huawei Mate20 PRo, atingem-se os 70% de bateria em apenas 30 minutos. Mas a verdadeira surpresa está no carregamento reversível sem fiosque permite transferir bateria entre dois dispositivos, encostando-os simplesmente um ao outro. O Huawei Mate20 Pro é o único smartphone no mercado com esta funcionalidade e pode doar bateria a qualquer smartphone que tenha tecnologia de carregamento sem fios.

Processador

A rapidez é notória e a chave para isso acontecer é a Inteligência Artificial. A gestão mais inteligente da bateria, o reconhecimento automático de objetos pela câmara e adaptação das definições da mesma consoante o ambiente são resultados da tecnologia de ponta da Huawei no que toca a IA.

Memória

No caso do modelo Huawei Mate20 Pro, o armazenamento é de 128 GB.

Ecrã

O tamanho e a resistência do ecrã foram também apontados como fatores decisivos para a satisfação dos consumidores.

Com mais de três décadas de história, a Huawei Technologies tem feito um interessante percurso no ramo da indústria tecnológica. A marca é hoje uma referência mundial no que diz respeito ao fornecimento de infraestruturas de dispositivos inteligentes de tecnologias de informação e comunicação. As soluções integradas apresentadas pela Huawei dividem-se em redes de telecomunicação, TI, dispositivos inteligentes e serviços de nuvem. No site da marca pode ler-se que o seu compromisso é “trazer o mundo digital a cada vez mais pessoas, a todas as casas e a todas as organizações”, contribuindo para “um mundo totalmente ligado entre si e inteligente”. E foi com esta premissa que integraram, em 2018, o ranking anual das Marcas mais Valiosas do Mundo, compilado pela Forbes, com um valor de marca estimado em 8,4 mil milhões de dólares americanos.

Com uma posição consolidada no mercado português, a Huawei pretende agora aumentar o reconhecimento espontâneo da marca e a confiança na mesma. Segundo Ana Lorena, Diretora de Marketing da Huawei Consumer BG, a marca ser eleita Escolha do Consumidor “é o espelho do trabalho que tem sido desenvolvido pela Huawei, que tem no consumidor o seu foco principal”. Para 2019, a marca garante que está decidida a oferecer “a melhor experiência de utilização” e a desafiar “continuamente os limites da indústria com tecnologias inovadoras que facilitem as tarefas diárias dos utilizadores”. O futuro está à porta.

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler