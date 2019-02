Júri do Festival da Canção é paritário e inclui Isaura, Maria João, Álvaro Costa e Pedro Penim

A RTP anunciou esta quinta-feira a composição do júri que irá eleger, em conjunto com o público, o próximo representante português na Eurovisão. Presidido por Júlio Isidro, o grupo que avaliará os concorrentes da próxima edição do Festival da Canção inclui o radialista Álvaro Costa, as cantoras e compositoras Maria João, Rita Redshoes, Isaura (autora do último tema vencedor, “O Jardim”) e Selma Uamusse e o ator e encenador Pedro Penim.

A primeira semifinal da edição deste ano do Festival da Canção, organizado pela estação pública portuguesa, realiza-se já este sábado, 16 de fevereiro. Decorrerá nos estúdios da RTP e será transmitida pelo canal público a partir das 21h10.

Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo serão as apresentadoras da primeira semifinal. A segunda semifinal, agendada para o sábado seguinte, 23 de fevereiro, será apresentada por Jorge Gabriel e José Carlos Malato. A final do Festival da Canção realiza-se em Portimão, dia 2 de março. Na grande final, os apresentadores serão Vasco Palmeirim e Filomena Cautela.

