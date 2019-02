Kenny G e uma sala cheia de rosas: a prenda de dia dos namorados de Kim Kardashian

É impossível não esperar o inesperado na relação do rapper Kanye West com a socialite Kim Kardashian. O polémico casal já protagonizou uma série de momentos insólitos (tanto a solo como em dupla) e neste Dia dos Namorados manteve-se fiéis ao seu historial. Através da conta pessoal no Twitter, Kim partilhou com os seus seguidores a surpresa que Kanye lhe preparou: uma sala cheia de rosas… com o icónico saxofonista Kenny G a tocar a solo.

NO BIG DEAL KENNY G IN MY LIVING ROOM!!! Happy Valentines Day ???????????? pic.twitter.com/A1GD0UlEwu — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 14, 2019

No pequeno vídeo que a norte-americana partilhou (na altura em que este texto foi escrito o post tinha sido publicado há duas horas e já contava com quase dois milhões de visualizações) vê-se Kanye a sorrir, embevecido, e o músico norte-americano que singrou nos anos 80/90 a tocar. Não se sabe ao certo quantas músicas tocou, mas uma delas foi o famoso êxito “Somewhere Over The Rainbow”, para gáudio da “senhora Kardashian West”.

Kim já se tinha antecipado ao marido através do Instagram, onde publicou uma foto do casal onde desejava feliz dia de São Valentim a Kanye. Na mesma rede social, mas em formato Insta Stories Kim agradeceu ao “melhor marido” pelas “prendas mais atenciosas”.

