Liga Europa. Benfica e Sporting começam a decidir apuramento para os ‘oitavos’

Os rivais Benfica e Sporting começam a decidir esta quinta-feira a qualificação para os ‘oitavos’ da Liga Europa de futebol, frente ao Galatasaray e ao Villarreal, respetivamente, em jogos da primeira mão dos 16 avos de final da prova.

O Benfica é o primeiro a entrar em ação, às 17h55 (hora de Lisboa), no estádio da equipa turca, que, tal como os ‘encarnados’, foi ‘despromovida’ da Liga dos Campeões, num grupo vencido pelo FC Porto, enquanto o Sporting recebe a formação espanhola a partir das 20h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

A equipa treinada por Bruno Lage nunca foi eliminada por um conjunto turco nas provas europeias, mas apresenta um saldo negativo frente Galatasaray, com uma vitória e duas derrotas, jogando em Istambul sem vários habituais titulares, devido a lesão (Jardel e Fejsa), ou por opção técnica (Grimaldo, Pizzi e Jonas), num jogo que será arbitrado pelo espanhol Jesús Gil Manzano.

Tanto o Benfica como o Galatasaray, segundos classificados nas ligas portuguesa e turca, reduziram no fim de semana o atraso para os líderes dos respetivos campeonatos (FC Porto e Basaksehir), com os ‘encarnados’ a ficarem a apenas um ponto do rival portuense, após a goleada histórica ao Nacional, por 10-0.

O Sporting, quarto posicionado na liga portuguesa, recebe uma equipa do Villarreal que não vence há 10 jogos e está em queda livre no campeonato, no qual ocupa a 19.ª e penúltima posição, mas os ‘leões’ apresentam um balanço muito negativo com adversários espanhóis, com oito eliminações e apenas três apuramentos, o último há mais de 30 anos, na temporada de 1985/86.

Para a receção ao Villarreal, em encontro que será dirigido pelo árbitro francês Clément Turpin, o treinador Marcel Keizer não poderá contar com quatro jogadores influentes: o defesa Mathieu, o médio Battaglia e os avançados Nani e Montero.

Os jogos da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, a segunda prova continental de clubes, realizam-se na próxima semana, em 21 de fevereiro, com o Sporting a deslocar-se a Villarreal e o Benfica a receber o Galatasaray.

