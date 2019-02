Mais de 12,76 milhões de estrangeiros fizeram turismo em Portugal no ano passado

Mais de 12,76 milhões de turistas estrangeiros visitaram Portugal no ano passado, um novo máximo histórico. O novo recorde representa um crescimento de 0,4% face a 2017. Além dos estrangeiros, outros 8,2 milhões residentes em Portugal contribuíram para as cerca de 57,6 milhões de dormidas nos estabelecimentos turísticos (hotéis, pousadas, hostels e alojamentos locais com mais de dez camas) portugueses no ano passado.

No total, Portugal registou 21 milhões de hóspedes (12,76 milhões estrangeiros e 8,2 milhões residentes em Portugal). Os dados foram divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O crescimento de 0,4% face a 2017 representa um forte abrandamento face à trajetória anterior. De 2016 para 2017 o crescimento no número de turistas estrangeiros tinha sido superior a 11,7%.

