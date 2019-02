No dia em que rescinde com o Al Hilal, Jorge Jesus avalia nova proposta para ficar na Arábia Saudita

O treinador português Jorge Jesus está esta quinta-feira a reunir com a direção do Al Hilal para negociar a rescisão de contrato com o clube saudita. Ainda assim, Jorge Jesus terá recebido um convite do ministro do entretenimento do país para dirigir a maior academia de futebol saudita e estará com vontade de aceitar a proposta, avança o Jornal de Notícias.

Esta oportunidade ligada à formação de novos talentos estará a aliciar bastante Jorge Jesus que, caso aceite, adia o regresso a Portugal. Também esta semana, a imprensa desportiva dava conta do interesse do país para contratar Jorge Jesus para selecionador nacional de futebol.

Em janeiro o clube saudita tinha feito uma proposta ao técnico português para renovar pelo Al Hilal até 2021, mas Jorge Jesus acabou por recusar, o que culminou no seu despedimento.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler