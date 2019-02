Pompeo diz que é preciso confrontar Irão para ter paz e segurança no Médio Oriente

O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo considerou esta quinta-feira que o mundo não conseguirá alcançar a paz e a segurança no Médio Oriente sem confrontar o Irão.

Mike Pompeo falava antes da sessão de abertura de uma conferência sobre segurança no Médio Oriente em Varsóvia, na Polónia. O responsável norte-americano, que tinha a seu lado o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que pressionar o Irão é fundamental para lidar com todos os outros problemas da região.

Vários dignitários árabes estão igualmente presentes na conferência. Os Estados Unidos e a Polónia patrocinam o encontro, que, segundo disseram, visa promover a paz e a segurança no Médio Oriente, mas parece concentrar-se principalmente no isolamento do Irão.

O Irão considerou o encontro um “circo” norte-americano anti-Irão, a Rússia disse que não comparecerá e a chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini, também não vai estar presente.

