Relatório do Amor. O que os portugueses mais pesquisam no Dia dos Namorados

Para comemorar o dia de São Valentim, a Google divulgou o “Relatório do Amor”, no qual releva as principais tendências de pesquisa dos utilizadores naquele que é o motor de busca mais utilizado em todo o mundo. A 14 de fevereiro, o número de pessoas que pesquisa a palavra Love [Amor, em português] no Google Tradutor duplica e, apesar de a tradução para espanhol liderar a lista, em segundo lugar está a tradução para português, antes de coreano.

A questão “O que é o amor?” continua a ser uma das pesquisas mais populares na Google. É a partir desta questão e do conhecido livro do conselheiro de relações Gary Chapman, “As cinco linguagens do amor”, que a Google divulga quais são as principais perguntas feitas pelos utilizadores.

Em todos os países, o verbo “beijar” é sete vezes mais pesquisado do que o verbo “abraçar”. Quanto a este ato de amor, as questões mais pesquisadas são: “Como beijar uma rapariga?”, “Como beijar um homem?” e “Como beijar alguém?”. A Google também revela que, a seguir ao Natal, esta é a altura com mais pesquisas sobre “presentes para”.

Entre as questões mais populares “sobre como passar mais tempo de qualidade enquanto casal”, no topo estão as seguintes perguntas: “Como usufruir de tempo de qualidade com o seu parceiro/a?”, “Como estabelecer limites no relacionamento para uma maior tempo de qualidade?” e “Como ter maior tempo de qualidade com o/a parceiro/a?”.

Quando o tema são as relações, as perguntas mais populares pesquisadas podem surpreender. “Como pedir desculpa?“, “Como dar os parabéns ao ex namorado/a?” e “Como dar os parabéns a quem amamos?” estão no topo.

A última informação é referente a emojis: segundo a Google, entre portugueses, franceses e holandeses, o emoji do coração é o mais utilizado no Google Gboard (o teclado digital da Google).

