Russos nas eleições dos EUA: ex-diretor de campanha de Trump quebrou acordo de confissão ao mentir aos procuradores

O antigo diretor de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, mentiu repetidas vezes quando prestou declarações ao conselho especial que está a investigar a interferência da Rússia nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016, noticia a imprensa norte-americana, citando a juíza que está a julgar o ex-conselheiro de Trump.

De acordo com o The New York Times, a juíza Amy Berman Jackson, do tribunal de primeira instância em Washington, Manafort quebrou o acordo de confissão que fez quando concordou em colaborar com o conselho especial ao mentir sobre as ligações de Trump com a Rússia.

Paul Manafort está a ser julgado por dois crimes de conspiração e a pena, que deverá ser conhecida dentro de dois meses, poderá ser agravada por ter mentido. Manafort está também a ser julgado, num processo paralelo, por oito crimes de fraude.

Segundo explica o The New York Times, Manafort aceitou, em setembro do ano passado, colaborar com o conselho especial, mas depois mentiu sobre o seu relacionamento com um indivíduo russo, Konstantin V. Kilimnik, ligado aos serviços de informação russos, que agora está a ser investigado por ter, alegadamente, contribuído para a manipulação dos resultados eleitorais.

O ex-conselheiro de Trump terá mentido aos procuradores quando descreveu as conversas que manteve com Kilimnik, com o qual terá discutido a possibilidade de os Estados Unidos reduzirem as sanções a aplicar à Rússia na sequência da invasão da Crimeia.

Manafort terá ainda mentido sobre pagamentos que recebeu através de um apoiante de Trump e sobre uma outra investigação do governo norte-americano, cujo teor não é conhecido.

Tendo em conta esta conclusão do tribunal, é pouco provável que Manafort venha a beneficiar de qualquer redução na sentença por ter colaborado com a justiça, uma vez que ao mentir quebrou o acordo de confissão que lhe permitiria receber uma pena mais leve.

Também a pena respeitante ao outro processo, que está a ser julgado em Alexandria, no estado da Virgínia, poderá ser afetada por esta revelação. Em agosto, Manafort foi condenado por um júri naquela cidade por fraude fiscal e fraude bancária.

A imprensa norte-americana ressalva que a audiência desta quarta-feira foi feita à porta fechada, pelo que a divulgação da transcrição das declarações da juíza, esperada para os próximos dias, poderá ajudar a compreender melhor as implicações desta conclusão do tribunal.

Manafort encontra-se detido desde o verão passado a aguardar a sentença do processo por fraude em Alexandria.

