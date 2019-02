Sabe qual é o SUV mais rápido do mundo? Tem 635 cv

A disputa pelo ceptro do SUV mais rápido do mundo é um exclusivo do Grupo VW, que tinha no Lamborghini Urus, com 650 cv, o líder incontestado. A máquina italiana, locomovida por um 4.0 V8 sobrealimentado, impôs-se assim que apareceu no mercado graças aos impressionantes 305 km/h e à ligeireza com que deixa para trás a fasquia dos 100 km/h em somente 3,6 segundos. Um valor impressionante, sobretudo se tivermos em conta que os SUV nunca são leves e este, que não é dos mais avantajados, ainda pesa 2.275 kg.

O domínio do Urus terminou agora, quando a Bentley decidiu apresentar a nova versão Speed do Bentayga, que se por um lado bateu o Urus ao atingir 306 km/h, fê-lo com o devido respeito, ultrapassando em apenas 1 km/h o SUV da marca mais desportiva do grupo alemão, a que a Bentley também pertence. Mas cedeu no capítulo da aceleração, ao percorrer 0-100 km/h em 3,9 segundos, a uma distância considerável dos 3,6 segundos do Urus.

Mas há uma área em que o Bentayga dá cartas e no que respeita à mecânica, pois o seu imponente e sofisticado motor W12 é uma referência no segmento. Na versão normal, se é que este termo se pode aplicar a um monstro com 6.0 litros de cilindrada, o W12 fornece 608 cv, e apenas porque não é necessário mais. Porém, para o Bentayga Speed, a Bentley pode retirar mais uns pozinhos de potência, que subiu 27 cv, atingindo 635 cv, um valor interessante, mas respeitosamente abaixo dos 650 cv do Lamborghini.

O Bentayga Speed tem obviamente uma decoração exterior específica e mais desportiva, o mesmo acontecendo no habitáculo, onde luxo e “raça” parecem caminhar de mãos dadas. O sistema de travagem também foi revisto em alta, na perspectiva que quem adquire um Speed é porque gosta de conduzir mais depressa, tanto mais que a capacidade de aceleração até aos 100 km/h caiu de 4,1 para 3,9 segundos, enquanto a velocidade máxima subiu de 301 para 306 km/h, o que o transforma no SUV mais rápido do mundo.

