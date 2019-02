T-Roc R com 300 cv directo de Palmela para Genebra

Apesar dos testes ainda decorrerem no circuito alemão de Nürburgring, visando as afinações finais para um modelo que, apesar de ser mais alto do que os desportivos “normais”, não quer abrir mão de um comportamento em curva eficaz, o T-Roc R tem presença confirmada no Salão Automóvel de Genebra. E o seu aspecto final não andará longe do revelado por este teaser divulgado pela Volkswagen.

À semelhança dos restantes T-Roc com carroçaria fechada – a versão cabrio será produzida em Osnabrück, na Alemanha –, o T-Roc R será fabricado em Palmela, nas instalações da Autoeuropa. O motor será o 2.0 TSI sobrealimentado na versão de 300 cv, similar ao que equipa o Golf R e o Seat Leon Cupra, estando acoplado a uma caixa de dupla embraiagem DSG e ao sistema 4Motion, de quatro rodas motrizes.

O desenho revelado pelo construtor alemão permite antever uma frente mais agressiva e com mais personalidade, que terá necessariamente maiores entradas de ar para refrigerar a mecânica mais possante. Embora seja um crossover, uma espécie de SUV mais civilizado, o T-Roc irá contar com suspensões mais duras e baixas, para reduzir a altura ao solo, bem como pneus mais desportivos, pelo que convirá os futuros proprietários privilegiarem uma utilização em asfalto, em detrimento de incursões por pisos de terra, especialmente se não estiverem em perfeito estado de conservação.

Para conhecer o novo crossover desportivo vamos ter de esperar por Genebra, cujas portas se abrem a 5 de Março.

