Trânsito cortado nos dois sentidos no IC 19

O trânsito está cortado nos dois sentidos em consequência de um despiste de um veículo pesado de recolha de resíduos. O acidente ocorreu na zona de Rio de Mouro, concelho de Sintra. Duas pessoas ficaram feridas, uma em estado grave e outro com ferimentos ligeiros, avança a SIC Notícias.

O acidente aconteceu no sentido Lisboa-Sintra por volta das 4h30 desta quinta-feira junto à saída para Rio de Mouro. O ferido grave foi transportado para o Hospital Santa Maria.

O IC-19 estava às 7h00 cortado nos dois sentidos para limpeza de via e remoção do pesado.

No local estão 14 operacionais com o apoio de seis veículos. As autoridades aconselham a A16 como estrada alternativa.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler