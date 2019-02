Treinador do Rio Ave “determinado” em inverter ciclo sem vitórias caseiras

O treinador do Rio Ave garantiu esta quinta-feira que a sua equipa “está determinada” em inverter o ciclo sem vitórias caseiras já no jogo de sexta-feira, frente ao Santa Clara, da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os vila-condenses não vencem no Estádio dos Arcos há sete jornadas consecutivas [cinco empates e duas derrotas], e, mesmo vincando as qualidades do adversário, o treinador quer garantir o seu primeiro triunfo caseiro desde que assumiu equipa.

“Estamos bem determinados em voltar a vencer em casa, mesmo sabendo que teremos pela frente um Santa Clara que, curiosamente, tem feito melhores resultados fora. É uma das equipas com menos golos sofridos, e que, até à jornada passada, era a quarta equipa a fazer mais pontos como visitante”, analisou Daniel Ramos.

O treinador dos vila-condenses falou, por isso, num “adversário incómodo”, mas apontou o caminho para a equipa “dar sequência ao percurso positivo que tem tido”.

“Por vezes, olhamos para os jogos em casa, contra equipas que não são do topo do futebol português ou que não estão bem posicionadas na tabela, e o compromisso não é o mesmo. Há um certo relaxamento, que não pretendemos. A solução é aumentar o compromisso e sermos mais rigorosos. Já fizemos esse alerta”, vincou o treinador.

Para melhorar o rendimento da equipa, Daniel Ramos conta já com mais soluções no plantel, com a integração dos reforços e a recuperação de alguns jogadores lesionados.

“As opções são cada vez maiores, e isso eleva o nível de competitividade interno. Sinto que estão com um foco bom para um jogo importante que nos pode assegurar mais confiança no futuro”, afirmou.

Para este desafio, o treinador dos vila-condense ainda não pode contar com os lesionados Gelson Dala, Leandrinho, Borevkovic, Joca e Nuno Santos. O Rio Ave, oitavo classificado com 28 pontos, recebe na sexta-feira o Santa Clara, 10.º com 24 pontos, numa partida agendada para as 20h30.

