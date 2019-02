Três feridos em queda de uma grua em cima de casas em Sines

Três pessoas ficaram feridas mas sem gravidade depois de uma grua ter caído em cima de duas casas em Sines, no distrito de Setúbal. A grua caiu de uma altura de 24 metros e provocou danos nas coberturas dos edifícios, confirmaram a Guarda Nacional Republicana (GNR) e os bombeiros à agência Lusa. Mas “não há desalojados em resultado deste acidente”, garantiu Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara de Sines.

Os feridos são três trabalhadores, dois deles assistidos no local e um transportado para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, indicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, referindo que o alerta foi dado às 15h49. O presidente da Câmara explicou à Lusa que “a grua estava a ser montada junto a umas moradias, na Quinta de São Rafael, e, possivelmente, devido a uma rajada de vento, acabou por cair e provocou ferimentos ligeiros a três trabalhadores”.

Segundo o CDOS, foram mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Sines, elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do HLA, além da GNR.

