Venezuela. Novo bloqueio Ponte Tienditas? Ou será que dura desde 2017?

Militares venezuelanos fortaleceram na madrugada desta quinta-feira o bloqueio de uma ponte de fronteira com a Colômbia para impedir a entrada no país de ajuda humanitária vinda dos Estados Unidos.

Contudo, existe uma polémica em relação ao “novo” bloqueio. Mesmo que os contentores realmente foram colocados na ponte Tienditas, para impedir a entrada no país de ajuda humanitária vinda dos Estados Unidos, a ponte já se encontrava encerrada do lado colombiano desde 2017.

Uma fotografia de Justin Emery circula pela rede social Twitter, demonstra que a ponte esteve fechada desde junho de 2017, ou seja, a ponte de fronteira entre Venezuela e Colômbia não tem acesso há 20 meses. Justin Emery, blogger e fundador da ‘Mindful Technology’, explica no site Medium que sentia “que algo estava errado em relação à fotografia e história. Sou cético sobre o que eu leio (…), por isso, decidi verificar o que estava a ler e conferi no Google Maps”.

How to turn an unopened bridge into an international news story to build support for your coup. #Venezuela #Tienditas @georgegalloway @OffGuardian0 @AaronBastani https://t.co/U4bmsZoPKZ

— Justin Emery (@JustinEmery) February 8, 2019