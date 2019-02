Bloco de Esquerda e PCP vão votar contra moção de censura ao Governo

Sem grande surpresa, Bloco de Esquerda e PCP anunciaram esta sexta-feira que vão votar contra a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS. Com poucas horas de vida, o documento dos centristas já tem chumbo garantido. Os líderes parlamentares do BE e dos PCP usaram os mesmos argumentos para justificar o voto contra: esta moção trata-se de uma jogada política para disputar o eleitorado de direita.

Não foi uma declaração conjunta dos dois partidos mas podia ter sido. As razões para não apoiarem a iniciativa do CDS são as mesmas. O líder da bancada comunista foi o primeiro a reagir no Parlamento. João Oliveira falou numa “encenação” e não encontra razão nos argumentos utilizados esta tarde por Assunção Cristas para justificar a apresentação de uma moção de censura. “É uma iniciativa que não pode ser levada a sério”, disse. “Há certamente opções do Governo e do PS que são merecedoras de crítica e de censura, que são as opções de convergência com o PSD e com o CDS. Essas opções sim deviam ser censuradas. Mas não é a isso que se destina a moção de censura do CDS e, por isso, o PCP votará contra“, explicou.

Embora reconheça que existem motivos para criticar o Governo, João Oliveira entende que, “com eleições legislativas marcadas para 6 de outubro” e com os motivos apresentados, a iniciativa não merece consideração. E lembra ainda que foram “PSD e CDS que deram a mão ao Governo” em casos como o da intervenção no Banif, na legislação laboral ou, ainda sexta-feira, no chumbo do “fim das propinas no ensino superior”.

(Em atualização)

