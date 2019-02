Brasil. Atividade económica cresceu 1,15% em 2018

O IBC-Br, indicador mensal que mede o desempenho da atividade económica do Brasil, registou uma subida de 1,15% no ano de 2018, informou esta sexta-feira o Banco Central do país.

Segundo as informações divulgadas pela autoridade monetária, no último trimestre do ano passado face aos três meses anteriores, o IBC-Br registou uma subida de 0,20%. Já na comparação do quarto trimestre de 2018 com igual período de 2017, os números indicam uma subida de 1,53%.

O IBC-Br é um indicador criado pelo Banco Central para avaliar a evolução da atividade económica brasileira, permitindo ao mercado construir cenários sobre o desempenho da economia do país, assim como ao Governo tomar decisões sobre a taxa básica de juros.

O índice é considerado uma antecipação do Produto Interno Bruto (PIB) porque incorpora informações sobre a indústria, retalho, serviços e agropecuária, além do volume de impostos.

Os dados oficiais sobre o PIB brasileiro em 2018 estão a ser calculados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e devem ser divulgados no dia 28 de fevereiro.

