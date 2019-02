Casa da família Espírito Santo em Cascais à venda por 20 milhões de euros

A casa mais emblemática da família Espírito Santo, que fica perto da Boca do Inferno, em Cascais, está à venda por 20 milhões de euros, segundo avança o Jornal Económico. Na verdade, o que está à venda é a proprietária da casa — a Sociedade dos Pórticos, empresa detida a 80% por irmãos de Ricardo Salgado e a 20% pela mulher do banqueiro –, o que implica que o imóvel seja alienado.

A casa cor-de-rosa, como é conhecida em Cascais, tem 8.681 m2 aos quais se junta uma área de construção com 1.400 m2, e não está arrestada judicialmente, o que significa que pode ser alienada. De acordo com o Jornal Económico, o facto de a mulher de Ricardo Salgado deter 20% da empresa (e, por consequência, do imóvel) tem dificultado o processo de venda.

Em agosto de 2015, a casa foi vandalizada com a inscrição “Timóteo 6:10”, numa alusão a uma carta escrita por São Paulo ao jovem líder Timóteo e que faz parte do Novo Testamento. Esta passagem bíblica reflete sobre as consequências de quem se dedica ao “amor ao dinheiro.”

