Condutor em contramão abalroa 10 carros em Lisboa

Um camião em contramão chocou contra dez carros e um autocarro da Carris esta sexta-feira nos Olivais, em Lisboa, escreve o Correio da Manhã. O condutor entrou em sentido contrário na Rua Cidade de Bissau, junto ao Shopping dos Olivais, às 16h25. Apenas uma pessoa apresentou ferimentos ligeiros e foi assistida no local do acidente.

Segundo o Correio da Manhã, o condutor é de nacionalidade inglesa e recusou-se a sair do interior do camião mesmo depois da chegada da Polícia de Segurança Pública (PSP). As autoridades estão no local para apurar os contornos do acidente.

