Governos pedem cada vez mais dados ao Reddit sobre os utilizadores

Só em 2018 foram feitos 752 pedidos governamentais para a divulgação de dados de utilizadores — em 2017 tinham sido 310, menos de metade — e 9.534 avisos de quebra de direitos de autor — cerca do triplo dos 3130 pedidos de 2017. O aumento dos mandatos policiais e das queixas institucionais dirigidas ao Reddit tem-se vincado nos últimos anos, segundo o que foi anunciado pela própria empresa no relatório anual sobre transparência. Desde 2014, os pedidos de dados vindos de vários agências governamentais cresceram 1609%.

Em geral, quando um governo pede os dados de um utilizador, o Reddit entrega-os (o site cumpre com 77% dos requerimentos). Todos os pedidos aceites pelo Reddit foram feitos pelo governo dos Estados Unidos da América (responsável por 86% dos pedidos entregues ao Reddit). O presidente da rede social, Steve Huffman, explicou, em declarações no próprio website, que os valores estavam a crescer devido ao cruzamento de dois fatores: “Primeiro, temos mais utilizadores e conteúdo; depois recebemos muito mais atenção em comparação com o ano passado”.

A quantidade de conteúdo removido do site por infringir leis de diretos de autor — por pedido expresso feito ao Reddit ou através de algoritmos automáticos — aumentou de forma desproporcional em relação às queixas feitas à rede social. De 2016 a 2018, o número de posts e comentários removidos aumentou 4200%, enquanto o volume de queixas cresceu 725%.

O Reddit avançou em abril de 2018 que tinha atingido 330 milhões de utilizadores mensais, o que torna o website na terceira maior rede social do mundo. À data, no pódio, seguia o Facebook, com 2,13 mil milhões de utilizadores mensais, e o Instagram — propriedade do grupo Facebook — com 800 milhões de utilizadores por mês.

Reddit recebeu investimento de 133 milhões de empresa tecnológica chinesa

A empresa, avaliada em 3 mil milhões de euros, anunciou no início de fevereiro de 2019 que tinha recebido um investimento de 266 milhões de euros. Pelo menos metade do investimento, avança o Tech Crunch, terá vindo da gigante tecnológica chinesa Tencent. A empresa controla a maior aplicação de troca de mensagens na China, o WeChat, e videojogos com sucesso global incluindo o League of Legends e Clash of Clans, mantendo ainda investimentos em dois dos jogos mais populares do momento: PlayerUnknown’s Battlegrounds (277 milhões de jogadores mensais) e Fortnite (125 milhões de jogadores por mês).

O Reddit é um dos sites bloqueados na China, sendo completamente inacessível desde o país. Dentro de aplicações controladas pela Tencent, como é o caso do WeChat, os conteúdos partilhados por utilizadores, mesmo em conversas privadas, são fortemente censurados, estando proibidos conteúdos que critiquem, ou gozem com, o governo chinês, e referências a momentos históricos e movimentos políticos suprimidos pelo regime chinês. Qualquer imagem do massacre de 1989 na praça de Tiananmen, no qual o exército e a polícia terão matado cerca de 10 mil protestantes, estão proibidas, por exemplo.

So @reddit users are unleashing their "opinions" about the platform's decision to take the US $150m investment from Tencent. Banned images in China are now flooding the platform. It'll be interesting to see if calls for a boycott would follow-suit or not. https://t.co/OAGRpez6ne — William Yang (@WilliamYang120) February 9, 2019

Após a revelação, membros da plataforma queixaram-se na plataforma da possibilidade de a censura imposta pelo governo chinês influenciar os conteúdos divulgados no Reddit. Em declarações à CNBC, o presidente do Reddit garantiu que as políticas da rede social não se alterariam depois do investimento, estando o interesse da Tencent na plataforma ligado à “popularidade dos videojogos no Reddit”, uma das áreas de investimento da empresa.

