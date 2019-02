Greve dos enfermeiros. Ministério da Saúde diz que PGR considerou greve “ilícita”

O conselho consultivo da Procuradoria Geral da República (PGR) considerou a greve cirúrgica dos enfermeiros como uma “greve ilícita”. A informação foi dada pela ministra da Saúde, Marta Temido, que diz ter recebido esse parecer na tarde desta sexta-feira.

“De acordo com o parecer, a greve decretada pelos sindicatos ASPE e Sindepor foi considerada uma greve ilícita”, declarou a ministra em conferência de imprensa. “Se o parecer for homologado pela ministra — e já o foi — torna-se vinculativo para todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde”, acrescentou Marta Temido, explicando que este parecer foi pedido ainda antes do início da greve.

A presidente do sindicato ASPE, Lúcia Leite, reagiu quase de imediato às declarações da ministra, sublinhando que o sindicato não teve ainda acesso a esse parecer. Contudo, afirmou, se o problema estiver relacionado com “a forma como a greve está a ser organizada no terreno”, com o foco apenas nos blocos operatórios, “não torna a greve em si mesma ilegal, tendo em conta a informação que temos dos nossos departamentos jurídicos”, declarou.

(Em atualização)

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler