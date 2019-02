Guaidó marca uma reunião ao vivo com o Presidente da Colômbia via Instagram

View this post on Instagram

Hoy #15feb a las 6:30 pm sostendremos un encuentro en vivo, por Instagram, con el Presidente de Colombia, Iván Duque (@ivanduquemarquez) – Haremos importantes anuncios para continuar nuestra ruta por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. – Los espero. – #AvalanchaHumanitaria