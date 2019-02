Historiador José Barreto afasta acusações de racismo na obra de Fernando Pessoa

Fernando Pessoa “nunca teve publicamente, que se conheça, qualquer atitude racista, nem nunca publicou uma linha de doutrina racista”. Quem o garante é José Barreto, historiador e investigador da Universidade Nova de Lisboa com vários trabalhos publicados sobre o poeta português, nomeadamente Fernando Pessoa. Sobre o Fascismo, a Ditadura Militar e Salazar. De acordo com o historiador, existem até “escritos de Pessoa a condenar as teorias raciais e até o colonialismo”.

Em declarações ao Diário de Notícias na sequência da polémica em torno das acusações feitas por membros da comunidade angolana em relação ao autor de Mensagem, escolhido para dar nome a um programa de intercâmbio da CPLP, Barreto que existe no espólio do poeta um texto inédito em que este “explica que quando fala em escravatura não se está a referir literalmente ao sistema esclavagista do passado, mas à ‘plebe’, ao operariado moderno, do qual fala quase sempre com desprezo, traumatizado como ficou pelo sindicalismo revolucionário e pelo anarquismo bombista da I República“. Para Fernando Pessoa, os “escravos” eram os “operários em geral”.

E dizia que os sindicalistas tinham mentalidade de escravos, ou que eram ‘carneiros verticais’, porque se submetiam à autoridade dos seus chefes políticos sem pensarem. Daí a defender que eles deveriam ficar sempre ‘escravos’ porque nasceram para ser ‘escravos’, o passo é pequeno”, explicou o colaborador da revista Pessoa Plural ao Diário de Notícias.

Sobre a escravatura propriamente dita, Barreto não tem conhecimento de nenhum documento no espólio pessoano que dê a entender que o escritor defendia o sistema esclavagista, muito pelo contrário. Na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa, onde estão guardados os papéis do poeta, existem uns apontamentos de 1909-10 “em que Pessoa se insurgia patrioticamente contra o que a imprensa inglesa escreveu sobre Portugal, quando se fizeram umas denúncias de trabalho forçado em São Tomé“. “Pessoa, movido por uma indignação patriótica, rabiscou então uns apontamentos, de que nunca chegou a fazer um texto. Nele, não negava que houvesse casos de escravatura em São Tomé, que deplorava, mas a sua preocupação principal era a de devolver a acusação aos hipócritas ingleses, que usavam trabalho escravo nas minas de ouro sul-africanas.”

Outro dos argumentos de Pessoa era que a Inglaterra confundia Portugal com o regime monárquico português, que segundo ele era cruel e decadente. Os casos criminosos de escravatura não eram, para Pessoa, representativos do caráter dos portugueses, mas sim da Monarquia.”

Relativamente à realidade estrangeira, o historiador garante que “o racismo dos fascistas e dos nazis” era, para Pessoa, “desprezível”. Num artigo intitulado Fernando Pessoa e a invasão da Abissínia pela Itália fascista, José Barreto deu a conhecer uns textos do poeta em que este comentava os argumentos apresentados pela Itália de Mussolini para invadir a Etiópia. “Para a época, 1935, alguns dos comentários que Pessoa tece a tal respeito eram até bastante avançados”, considerou Barreto, apontando que, “na fase de plena maturidade”, nos anos 20 e 30, o escritor português tinha deixado “completamente de escrever aquelas parvoíces sobre a escravatura que escrevera na década de 1910”, cuja publicação “a granel” e sem contextualização pode levar a vários enganos.

“Essa é a outra pecha grave da edição dos escritos da arca a granel, isto é, sem datação, nem enquadramento cronológico, nem contextualização. O pensamento sociopolítico de Pessoa evoluiu bastante com o tempo e não se podem citar textos como quem tira coelhos da cartola“, afirmou o investigador da Universidade Nova. Pessoa chegou até a escrever um poema sobre a invasão da Etiópia, que terminava dizendo que escravatura era o que havia na Itália fascista.

Cavalcanti atribui textos à juventude do poeta: “É injusto tomar uma fala solta e o crucificar por isso”

As citações usadas por Luiza Moniz (e colocadas em contexto aqui), presidente da PADEMA – Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana e a maior contestatária da escolha de Fernando Pessoa para dar nome a um programa da CPLP, para fundamentar as suas opiniões foram, de acordo com a própria, retiradas da obra Fernando Pessoa: uma (quase autobiografia). José Paulo Cavalcanti Filho, autor da biografia, atribui os textos de Pessoa à idade do poeta, que estaria na casa dos 20 quando escreveu, pelo menos, um deles. “[Ele] era muito jovem, com o gosto pelo escândalo que vinha desde muito cedo”, afirmou Cavalcanti, por email, ao Observador, admitindo não ter a certeza se “devemos ser tão rigorosos com nosso querido amigo Pessoa”.

“Escreveu primeiro textos a favor da escravatura e depois contra. Como escreveu, toda a vida, textos contra Deus. E, no final, poemas em louvor do Homem na Cruz e mais uma boa porção de temas em que suas opiniões foram contraditórias. É injusto, para ele, tomar uma fala solta e o crucificar por isso”, defendeu o advogado brasileiro. “[Se] assim fosse, os textos posteriores contra a escravatura deveriam valer como uma confissão de arrependimento. Uma redenção“, disse ainda, admitindo que o melhor mesmo é cada leitor tirar a sua conclusão.

CPLP e Ministério dos Negócios Estrangeiros português não comentam acusações de racismo

Além de ter acusado Fernando Pessoa de ser uma “figura sinistra” e um “um escravocrata racista”, a presidente da PANDEMA apontou ainda o dedo a Portugal, um país onde, na sua opinião, a “mentalidade esclavagista fascista ainda é dominante”, e que está a tentar usar a CPLP “como um instrumento de dominação dos outros”.

Contactada pelo Observador, a CPLP escusou-se a comentar as declarações feitas no fim de semana por Luzia Moniz, apontando apenas que o “Programa Pessoa — Mobilidade, Ciência e Desenvolvimento” foi uma ideia apresentada pela antiga presidente da Assembleia da República de Portugal, Assunção Esteves, que foi alvo de deliberação por consenso na VII Assembleia Parlamentar da CPLP (AP-CPLP), em dezembro de 2017.

O “Programa Pessoa” é um “instrumento fundamental dos países de língua portuguesa e de reforço da identidade desta comunidade”, que visa “permitir a mobilidade dos estudantes, investigadores, docentes e não docentes, o aprofundamento da cooperação científica, académica e formativa e o diálogo e partilhas interculturais, permitindo a frequência letiva, durante um período de tempo determinado, instituições de ensino de outro país da comunidade“. Um “espaço privilegiado de integração, circulação e qualificação dos estudantes e investigadores de língua portuguesa”, o “Programa Pessoa” está, de acordo com a Deliberação n.º 3/2007, consultada pelo Observador, “alicerçado nos valores de património histórico e cultural comuns, diferenciadores no atual contexto de globalização económica, garantindo-se o acesso independente da condição económica e do país membro”.

O “Programa Pessoa” foi apresentado durante a última cimeira da CPLP, em julho de 2018, pela Comissão de Língua, Educação, Ciência e Cultura da AP-CPLP. “Trata-se de uma iniciativa deste fórum de deputados (que reúne os representantes dos Parlamentos Nacionais dos países integrantes da CPLP), o qual é atualmente coordenado pelo Presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde”, referiu fonte oficial do organismo.

Em resposta às questões colocadas pelo Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português negou-se a comentar o caso.

