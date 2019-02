Iniciativa Liberal quer ex-Primeiro-Ministro da Estónia a pensar a reforma do estado português

O ex-Primeiro-Ministro da Estónia, Taavi Roivas, vai colaborar com uma equipa do Iniciativa Liberal (IL) que vai preparar um projeto de reforma para Portugal. O grupo “Portugal 2040” integra, entre outros, o economista Ricardo Arroja e o vereador da Câmara do Porto, Ricardo Valente.

Para o presidente do Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, “é uma mais-valia poder contar com a experiência do Taavi Roivas, que esteve envolvido de forma muito próxima com a fase em que a Estónia deu um grande salto económico. Consideramos que será uma grande ajuda, porque gostaríamos que Portugal passasse pelo mesmo processo”, acrescenta o líder do IL.

Carlos Guimarães Pinto considera ainda que “o país anda há demasiado tempo a sofrer com políticas socialistas dos partidos do regime. Precisamos de liberalismo”, acrescentando que, a equipa “constituída maioritariamente por pessoas de fora da política partidária, tem esse objetivo: trazer novas ideias que invertam o percurso dos últimos 20 anos e permitam trazer esperança às novas gerações”.

Roivas esteve em Portugal numa conferência promovida pelo Iniciativa Liberal, em Setembro de 2017, pouco tempo antes da formalização do partido dar entrada no Tribunal Constitucional.

Taavi Roivas foi Primeiro-Ministro da Estónia entre 2014 e 2016, pelo Partido Reformista, tendo sido o chefe de governo mais novo da União Europeia. Roivas acabou por deixar a liderança do executivo da Estónia em 2016. O ex-Primeiro-Ministro mantém-se ainda no parlamento estónio, onde, em 2017, pediu a demissão de vice-presidente por suspeitas de assédio sexual, numa visita empresarial que liderou, à Malásia.

O Iniciativa Liberal vai apresentar em breve, nas redes sociais do partido, este projeto. O “Portugal 2040” vai apresentar, por áreas setoriais, um programa de reforma do estado português com propostas que estejam alinhadas com os princípios base do partido: a redução da carga fiscal. O projeto final vai ser dado a conhecer em junho, após as eleições europeias, o primeiro ato eleitoral ao qual o Iniciativa Liberal se vai apresentar.

O presidente do IL confirma ainda ao Observador que alguns dos elementos convidados para este grupo do “Portugal 2040” vão integrar as listas do partido às eleições europeias e às eleições legislativas, não adiantando para já quais, “por estarem a ser formalizados ainda nos órgãos do partido”.

