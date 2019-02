Katy Perry e Orlando Bloom. A cantora foi pedida em casamento no Dia dos Namorados

Poucos dias depois de recebermos a notícia do noivado de Jennifer Lawrence com o namorado Cooke Maroney, agora é a vez da cantora norte-americana, Katy Perry, que foi pedida em casamento por Orlando Bloom no Dia dos Namorados. A artista pop publicou esta sexta-feira, 15 de fevereiro, uma fotografia na rede social Instagram, onde mostra o anel desenhado como uma flor e composto vários diamantes. A imagem reflete também um ambiente romântico no qual o casal aparece com vários balões de coração de fundo.

A relação de Perry e Bloom deu os primeiros passos em 2016, depois de terem sido vistos juntos numa festa após a cerimónia dos Globos de Ouro. Apesar de alguns altos e baixos e uma separação no início de 2017, os caminhos voltaram a cruzar-se um ano depois e, com o pedido de noivado, parece que desta vez é para manter.

Também o ator partilhou nas suas redes sociais a fotografia ao lado de Perry, acrescentado “Lifetimes” na legenda da mesma, que podemos traduzir para português como “Para a vida”. Não é a primeira vez que os dois passam por um noivado. Katy Perry já tinha estado casada com Russel Brand, de 2010 a 2012. No caso de Orlando Bloom, o casamento em 2010 com a modelo Miranda Kerr, com quem tem um filho de oito anos, também não durou muito e o casal acabou por se divorciar três anos depois, em 2013.

