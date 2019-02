Manel Cruz tem uma “Vida Nova”. Disco novo chega dia 5 de abril e há uma canção nova para ouvir

Há muito anunciado, o primeiro álbum que Manel Cruz edita com o seu nome tem finalmente uma data de lançamento previsto: 5 de abril. O novo trabalho do músico, antigo vocalista dos Ornatos Violeta e autor de projetos como Foge Foge Bandido, Supernada e Pluto vai chamar-se Vida Nova, anunciaram os seus representantes em comunicado oficial. O disco vai ser lançado pela editora independente Turbina.

À novidade da revelação da data de edição do disco, Manel Cruz acrescentou mais uma: o lançamento de mais uma canção que figurará em Vida Nova. Depois de “Cães e Ossos”, “Ainda Não Acabei” e “Beija-Flor”, o músico deu a conhecer esta sexta-feira, 15 de fevereiro, o tema “O Navio Dela”, que pode ouvir abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=6RMFamx0juc&feature=youtu.be

Já apresentado ao vivo em concertos como o do festival Rock in Rio Lisboa, o novo tema revelado por Manel Cruz conta com letra e composição do músico e arranjos seus e de António Serginho, Eduardo Silva e Nico Tricot. A este trio, que tem acompanhado ultimamente o antigo vocalista dos Ornatos Violeta em estúdio e em atuações ao vivo, juntou-se nas gravações uma dupla constituída pela violoncelista Carina Albuquerque e pelo intérprete de trombone e bombardino Daniel Dias.

A imagem que destaca a revelação do single “é da autoria de Manel Cruz”, refere um comunicado dos seus representantes. Quanto ao disco, surgirá como “consequência da vontade de voltar ao estúdio e aos palcos, depois de um hiato criativo”. As novas canções “foram compostas maioritariamente no ukulele”, num “regresso às origens que agradou a Manel Cruz”, acrescenta o comunicado oficial relativo ao anúncio da data de edição do álbum.

O primeiro álbum que Manel Cruz edita com o seu nome próprio e apelido chegou a ser anunciado para abril do ano passado, primeiro, e para setembro do ano passado, depois. Em nenhuma das circunstâncias, contudo, houve um compromisso do músico com um dia particular para a edição do álbum, o que indicia que à terceira poderá ser de vez.

Em 2015, o músico deu uma entrevista ao Observador onde falou da sua “nova banda”, constituída pelos três elementos que atualmente o acompanham. Curiosamente, à época Manel Cruz não planeava gravar nenhum álbum com esta nova formação e contava até deixar o projeto “em setembro” desse ano. O novo grupo que acompanhou Manel Cruz nas gravações e que se junta a ele ao vivo começou então assim: “São as minhas músicas, mas o nome do projeto é Estação de Serviço. Gosto sempre de arranjar um nome, um conceito. Para mim a música é sempre isso, mas depois até por uma questão comercial preferem usar o nome [Manel Cruz]. É como as fotografias. Eu enviei para os jornais uma fotografia de promoção que eu acho que está muito fixe, só que não tem cabeças! Foi uma montagem que fiz connosco e do ponto de vista artístico agrada-me muito. Mas nos jornais ninguém usa porque não tem caras”.

No próximo verão, o músico dará ainda três concertos com o grupo Ornatos Violeta. Já extinta, a banda vai voltar a juntar-se nos palcos de três festivais de música: o Marés Vivas (Porto), o NOS Alive (Algés, Lisboa) e o F (Faro). O mote para os concertos é a celebração dos 20 anos do disco O Monstro Precisa de Amigos (1999), o álbum mais consensual e popular dos Ornatos Violeta de entre os dois discos editados pela banda. Sucessor de Cão! (1997), continha canções como “Chaga”, “Dia Mau”, “Ouvi Dizer” e “Capitão Romance”.

