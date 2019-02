Milhares de jovens no Reino Unido faltam as aulas em prol do ambiente

Milhares de jovens, no Reino Unido, faltaram as aulas esta sexta-feira, em protesto para aumentar a consciencialização sobre as alterações climáticas, segundo Sky News.

A manifestação ocorreu em diversas cidades do Reino Unido, como Edimburgo, Cardiff, Belfast, Cambridge e Brighton, segundo os organizadores Youth Strike 4 Climate. A organização Youth Strike 4 Climate foi criada no Reino Unido por adolescentes que alertam a falta de ação por parte do governo na prevenção das alterações climáticas, no entanto, a verdadeira criadora por trás desta iniciativa é uma adolescente sueca, de 16 anos, Greta Thunberg.

Em Portugal, a Greve Estudantil Ambiental está prevista para o dia 15 de março, por enquanto, as manifestações estão marcadas para Lisboa, Porto e Coimbra. O movimento estudantil internacional #SchoolStrike4Climate e #FridaysForFuture convocaram uma greve internacional pelo clima para dia 15 de março, e Portugal não é exceção.

A ativista sueca começou por protestar sozinha, faltou a escola na Suécia em agosto do ano passado. O lema de Greta é “Never too small to make a difference” (Nunca se é demasiado pequeno para fazer a diferença). Com ajuda das redes sociais, a mensagem da viajou pelas terras europeias e até atravessou o oceano. Seguindo o exemplo da adolescente sueca, dezenas de milhares de jovens na Bélgica, Alemanha, Reino Unido, Japão, Austrália, Estados Unidos e muitos outros países juntaram-se ao apelo da ativista sueca e fizeram greve às aulas para exigir medidas para travar o aquecimento global.

Greta é séria em relação ao seu lema e já levou a mensagem para outro nível. Falou na Conferência do TEDxStockholm, e na Cimeira do Clima das Nações Unidas, em dezembro de 2018, e em janeiro deste ano, a adolescente abordou a Global Business Elite em Davos, Suíça:

A manifestação no Reino Unido foi criticada por alguns políticos e aplaudida por outros. A primeira-ministra britânica Theresa May foi crítica do protesto por implicar faltar às aulas. Já o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, apoio o movimento dos jovens e partilhou a sua mensagem na rede social Twitter: “A alteração climática é a maior ameaça que todos enfrentamos, mas o futuro está mais em jogo destas crianças. Eles estão certos em sentir-se dececionados pela geração anterior e é inspirador vê-los a fazer com que a sua voz seja ouvida”.

Climate change is the greatest threat that we all face but it is the school kids of today whose futures are most on the line.

They are right to feel let down by the generation before them and it’s inspiring to see them making their voice heard today. #SchoolStrike4Climate

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) February 15, 2019