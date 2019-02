Ministro da Defesa substitui presidente do Instituto de Ação Social das Forças Armadas

O tenente-general Vicente Serafino será o novo presidente do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA), substituindo no cargo o tenente-general Rui Xavier Matias, anunciou o Ministério da Defesa Nacional.

“O gabinete do ministro da Defesa Nacional informa que o tenente-general Rui Manuel Xavier Fernandes Matias cessará as funções de presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P. (IASFA) no dia 20 de fevereiro”, lê-se numa nota enviada à comunicação social.

Para substituir o tenente-general Xavier Matias, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, nomeou “o tenente-general Fernando Celso Vicente de Campos Serafino”, após audição do Conselho de Chefes de Estado-Maior, é ainda indicado no comunicado.

A tomada de posse do novo presidente do Conselho Diretivo do IASFA decorre na quinta-feira, dia 21 de fevereiro, pelas 17:00.

O tenente-general Xavier Matias terminava o mandato na presidência do IASFA em 2021.

