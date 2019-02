ONU defende que o diálogo é a única saída para a crise da Venezuela

A presidente da Assembleia geral da ONU, María Fernanda Espinosa, considerou esta quinta-feira que a única opção para pôr termo à crise na Venezuela consiste numa negociação, devendo ser apoiadas as propostas de diálogo provenientes de diversos países.

Julgo que a única saída possível é uma saída dialogada, uma saída política (…). Creio que isso é bastante claro”, disse à agência noticiosa Efe a ex-chefe da diplomacia equatoriana.

Espinosa defendeu que deve ser dada prioridade a “toda a iniciativa que favoreça uma saída política, negociada e pacífica”, e mostrou-se favorável aos “bons contributos” que o secretário-geral, António Guterres, pode fornecer caso seja solicitado pelas partes.

“Julgo que é assim que a ONU deve atuar em situações como esta”, assinalou a diplomata, ao recordar que a Carta fundadora da organização estabelece princípios como o diálogo, a solução pacífica dos conflitos e a não intervenção.

Nesse sentido, referiu que segue com muito interesse as posições de vários países e grupos de nações que se referem à necessidade de um diálogo e disse que se mantém em contacto permanente com Guterres.

María Fernanda Espinosa sublinhou ainda a sua preocupação pela “crise económica” que atinge a Venezuela “pela falta de acesso aos serviços e bens essenciais para a população venezuelana”, recordando que é o povo “quem sofre com estes conflitos”.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes. A repressão dos protestos antigovernamentais desde 23 de janeiro provocou já 40 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais.

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados das Nações Unidas.

Na Venezuela residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler