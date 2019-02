ONU pede 815 milhões de euros para crise humanitária de rohingyas em 2019

As agências humanitárias das Nações Unidas e organizações não-governamentais pediram esta sexta-feira 920 milhões de dólares (815 milhões de euros) para ajudar mais de 900 mil refugiados rohingya em Myanmar (antiga Birmânia) e outros 330 mil no Bangladesh.

Em comunicado, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) explica que as Nações Unidas apresentaram esta sexta-feira o Plano de Resposta Conjunta de 2019 para a crise humanitária dos refugiados rohingya em situações vulneráveis nas comunidades de acolhimento.

Ajuda e serviços básicos, como alimentos, água, saneamento e abrigo, representam mais de metade das necessidades de financiamento para este ano, indica o ACNUR. Outras áreas deste apelo incluem saúde, gestão de sites, atividades de proteção — nomeadamente proteção infantil e combate à violência sexual e de género — educação e nutrição.

“A solidariedade demonstrada pelo Governo do Bangladesh e a determinação dos parceiros humanitários levaram à implementação do primeiro Plano de Ação Conjunta em 2018. Hoje, renovamos o nosso compromisso de atender às necessidades urgentes dessa população e pedimos à comunidade internacional para apoiar esses esforços”, referiu António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

Por seu turno, Filippo Grandi, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, considerou que o “imperativo humanitário é estabilizar a situação dos refugiados rohingya apátridas e das comunidades de Bangladesh que os acolhem”.

“Esperamos poder contar com contribuições o mais brevemente possível, previsíveis e flexíveis para cumprir os objetivos do apelo de fundos deste ano”, acrescentou.

Filippo Grandi reiterou o seu apelo a Myanmar “para que tome rapidamente medidas para resolver as causas profundas desta crise que persistem há décadas para que as pessoas não sejam forçadas a fugir e possam regressar a casa em segurança e dignidade”.

“Encorajamos os países desta região, e além, a mostrar solidariedade com o Bangladesh e a ajudar Myanmar a começar a criar as condições necessárias para um retorno voluntário, seguro e digno dos refugiados rohingya”, afirmou.

Mais de 745 mil membros da comunidade rohingya fugiram para o Bangladesh desde agosto de 2017, após um ataque de um grupo insurgente que levou a uma ofensiva militar pelo exército birmanês no estado ocidental de Rakhine.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler