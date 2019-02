Óscares. Atores e realizadores contra o corte no tempo da cerimónia. A Academia já respondeu

Para reduzir o tempo de transmissão da cerimónia dos Óscares, está planeado que este ano os vencedores nas categorias de Fotografia, Montagem, Melhor Curta Metragem em Live Action e melhor Maquilhagem e Penteados sejam anunciados durante os intervalos televisivos.

Agora, várias estrelas de cinema mostraram-se contra esta decisão e assinaram uma carta aberta para que as categorias passem no ar: ”É um insulto para nós, que dedicamos as nossas vidas e paixões à profissão que escolhemos […] Consideramos que esta redução do tempo da cerimónia e potencial censura vão contra a missão da Academia”, cita o The Hollywood Reporter.

A carta está assinada por atores como George Clooney, Brad Pitt, Peter Dinklage e realizadores como Spike Lee, Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro.

A Academia respondeu à carta, dizendo que ”as associações que representam as categorias em causa voluntariaram-se para serem apresentadas durante o intervalo e incluídas mais tarde na emissão. O tempo entre a entrada e a saída do palco vai ser editado e cortado […] mas os discursos vão passar”.

A resposta, assinada pela equipa de John Bailey, o presidente dos Academia, garante ainda que nos próximos anos vai ser adotada uma estratégia de rotação, ou seja, todos os anos certas categorias vão ser apresentadas nos intervalos, mas não serão sempre as mesmas

