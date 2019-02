Polícia de Papua perdeu 284 carros de luxo

Os governos dos países do sudoeste asiático reúnem-se com regularidade nos fóruns da Cooperação Económica Ásia Pacífico. O último teve lugar em Papua Nova Guiné, a 17 de Novembro de 2018, sendo que para deslocar os representantes dos países envolvidos, o Governo do país anfitrião adquiriu 327 veículos, entre os quais três Bentley, 40 Maserati Quattroporte, além de uma série de automóveis da Mazda, Ford, Mitsubishi e Toyota.

Finda a conferência, começou a confusão, tanto mais que Papua, país pobre com estradas em estado pouco compatível com as necessidades dos Bentley e Maserati, e na altura a braços com epidemia de poliomielite, foi muito criticada por ter esbanjado uma verba considerável na importação de tantos e dispendiosos veículos. Acusações de que os governantes se defenderam com o argumento de que os iriam leiloar após o evento. Sucede que, com a saída dos representantes dos países estrangeiros, saiu igualmente de cena a esmagadora maioria dos carros.

Papua Nova Guiné ocupa metade de uma das ilhas do Pacífico. Como os carros não sabem nadar, não podem ter ido longe. A polícia local afirma ter já recuperado os três Bentley e os 40 Maserati, que obviamente têm mais dificuldades em passar despercebidos, num país em que o rendimento per capita é 10 vezes inferior ao português. Porém, faltam os outros 284 veículos que foram atribuídos a uma série de serviços públicos, de funcionários do Estado a médicos e bombeiros, cujos condutores – nos últimos três meses – ainda não tiveram tempo para os devolver.

