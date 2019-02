PS, PSD e CDS-PP rejeitam fim das propinas

O PS rejeitou esta sexta-feira qualquer iniciativa para acabar com as propinas, à semelhança do PSD e do CDS-PP, durante o debate parlamentar que está a decorrer sobre o ensino superior.

“Não vamos aprovar nenhuma das iniciativas que visam encetar a eliminação total das propinas”, anunciou o deputado socialista Porfírio Silva, ao intervir no debate, marcado pelo Bloco de Esquerda.

