Representante do Papa em França investigado por abuso sexual

O atual representante do Vaticano em França, Luigi Ventura, está a ser investigado por abuso sexual, segundo o Le Monde. Segundo a denúncia, o arcebispo italiano de 74 anos, que ocupa aquele cargo desde 2009, é acusado de ter tocado várias vezes num jovem quadro da câmara municipal de Paris.

A mesma fonte diz que a procuradoria parisiense abriu a investigação no dia 24 de janeiro deste ano. Luigi Ventura é o Núncio Apostólico em França, o que significa que é uma espécie de embaixador do Vaticano naquele país e o representante do Papa em França, país maioritariamente católico.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Texto de Observador (Observador).

Continuar a ler