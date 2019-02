Richard Branson anunciou um ‘Live Aid’ Venezuela. Quer angariar 100 milhões de dólares em 60 dias

O empresário britânico diz que vai ser um “concerto histórico”. De acordo com o El Mundo, o espetáculo em Cúcuta, na Colômbia, patrocinado pelo empresário britânico contará com a presença de figuras internacionais: o objetivo é apoiar a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Branson quer angariar 100 milhões de dólares (cerca de 89 milhões de euros) em 60 dias.

A Venezuela está a atravessar uma crise socioeconómica desde 2013. Branson culpa o regime de Nicolás Maduro que, segundo o empresário, “se se recusa a permitir que a ajuda entre no país”. E acrescenta ainda que se deve “romper o impasse ou muitos venezuelanos ficarão à beira da fome e da morte”. Branson explicou num vídeo, feito para a agência de notícias Venepress, que o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, e o líder da oposição Leopoldo López, pediram a ajuda do fundador do grupo Virgin.

O concerto na cidade colombiana na fronteira com a Venezuela acontece dia 22 de fevereiro. Já foram revelados os nomes dos anfitriões e de alguns dos artistas. Alejandro Sanz vai estar presente. O cantor espanhol defende a causa democrática na Venezuela há cerca de uma década. Richard Branson, citado pelo El Universal, afirma que o concerto vai ter uma “maravilhosa programação de artistas internacionais e regionais”. Quase como que um novo Live Aid para os venezuelanos.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler