Santa Clara vence em casa do Rio Ave

O Santa Clara subiu esta sexta-feira provisoriamente ao nono lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Rio Ave, por 2-1, na abertura da 22.ª jornada.

Fábio Cardoso (27 minutos) e o brasileiro Guilherme Schettine (64) marcaram os golos dos açorianos, com Ruben Semedo (45+1) ainda a empatar para o Rio Ave, que interrompeu uma série de cinco jogos sem perder.

O Santa Clara, que não vencia há três jogos fora de casa, subiu ao nono lugar, com 27 pontos, menos um do que o Rio Ave, que está um lugar acima e não vence há sete partidas como visitado no campeonato.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler