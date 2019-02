Tiroteio nos Estados Unidos faz vários feridos, há quatro polícias feridos

A polícia americana está a responder a um tiroteio em curso em Autora no estado do Illinois, segundo avançam vários órgãos americanos. O tiroteio aconteceu num estabelecimento comercial e terá envolvido várias pessoas e há informação de que múltiplos membros das autoridades foram atingidos nesta cidade perto de Chicago.

“Fomos informados que múltiplas pessoas foram atingidas por armas de fogo”, afirmou um porta-voz do gabinete do procurador de Kane County State. O autor dos disparos já foi detido. Os habitantes da zona foram aconselhados a procurar refúgio. Não há ainda informação sobre vítimas mortais.

De acordo com CNN, os quatro polícias feridos no tiroteio, já se encontram estáveis. Há relatos de várias vítimas feridas que foram recebidas nos centros médicos da área, no entanto, ainda não se sabe a gravidade dos ferimentos.

O Departamento de Polícia de Aurora confirma na rede social Twitter que a área já se encontra segura e que o atirador já foi detido.

Active Shooter Incident has been secured. Shooter is no longer a threat to the area. Continued police presence will remain as investigation continues. Parents please contact your local school districts for dismissal plan https://t.co/P4y7X7K4og

— Aurora (IL) Police (@AuroraPoliceIL) February 15, 2019